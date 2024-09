Takács Boglárka Brüsszelben futhat, Sdyney McLaughlin-Levorne-nal egy futamban

A magyar csúcstartó Takács Boglárka rajthoz állhat szombaton 200 méteren a brüsszeli Gyémánt Liga-döntő egyik betétszámában, melyben az atlétika jelenlegi egyik legnagyobb sztárjával, a négyszeres olimpiai bajnok Sydney McLaughlin-Levrone-nal futhat egy futamban.

A rajtlistát kedden tették közzé a verseny honlapján, amely szerint a 100 és 200 méter magyar csúcstartója és az amerikai klasszis mellett még öt sprinter tagja a futamnak, melyben Takács Boglárka 22.71 másodperces országos rekordjával a negyedik legjobb idő birtokosa a mezőnyben.

A párizsi játékokon 400 méter gáton parádés, 50.37 másodperces világcsúccsal győztes McLaughlin-Levrone brüsszeli szereplését múlt héten jelentették be a szervezők, hozzátéve, hogy 200 és 400 méter síkon fog szerepelni a kétnapos viadalon. Később a nemzetközi szövetség (WA) jelezte, hogy bár minden számban lehetőség van egy-egy szabadkártyás atléta szereplésére a sorozat fináléjában, csak olyan sportoló kaphat indulási jogot, aki legalább egy GYL-viadalon rajthoz állt idén, márpedig McLaughlin-Levrone egyetlen versenyen sem volt ott, így nem kaphat szabadkártyát. A sztársprinter szereplése ezzel együtt nem hiúsult meg, a belga versenyrendezők ugyanis mindkét távon beiktattak a programba egy-egy meghívásos futamot.

Fields for 🇺🇸Sydney McLaughlin-Levrone’s 200m and 400m races this week.#BrusselsDL 📺: Live on Peacock pic.twitter.com/4VTGLgwuFx

— Travis Miller (@travismillerx13) September 10, 2024