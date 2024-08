Átigazolási körkép – Sancho nyárig a Chelsea-é! Sterling közel az Arsenalhoz; Ugarte hivatalosan is MU-játékos

Összegyűjtöttük a péntek este legfontosabb igazolásait egy helyre. A Chelsea, az Arsenal és a Manchester United is "beindult".

22.58 A Napolinál egy fél nap alatt kész lett a skót középpálya. Billy Gilmourt is sikerült megszerezni a Brightontól.

22.43 Jadon Sancho kölcsönben a Chelsea-hez került. Az angol szélsőre opciós joga lesz a londoniaknak a szezon végén.

22.29 A Sterling-Arsenal üzlet az utolsó fázisába lépett. Várost nem, de csapatot vált a mellőzött szélső.

22.28 Ivan Toney-t pillanatokon belül bejelenthetik az al-Ahlinál. A Brentford támadója 42 millió euró fejében vált klubot.

22.19 James Ward-Prowse orvosi vizsgálatra jelentkezett a Nottingham Forest csapatánál. Az angol középpályás a West Ham Unitedtől érkezhet.

22.17 Manuel Ugarte immáron hivatalosan is Manchester United játékosnak tekinthető. A vasárnapi, Liverpool elleni bajnokin viszont egyelőre nem lehet ott az új csapatában.

22.01 Az Ipswich Town kölcsön venné az Arsenal szélsőjét, Reiss Nelsont.

22.00 Az AC Milan szerződtette Tammy Abrahamet a következő szezonra.

21.45 Cristiano Ronaldo csapata, az al-Nassr bejelentette Mohamed Simakan megszerzését az RB Leipzigtől.

21.42 A Derby County leigazolta a Liverpool kegyvesztett védőjét, Nat Phillips-t..

21.30 A friss Serie A-feljutó Como előrehaladott tárgyalásokat folytat a Hajduk Splittel Ivan Perisic szerződtetéséről.

21.23 Az Arsenal mindenben megállapodott a kölcsönszerződés részleteiről Raheem Sterlinggel. Innentől a csapatokon múlik.

