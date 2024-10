Arteta elárulta, mi kell ahhoz, hogy Havertz topformában játsszon

A német támadónak nehezen indult be karrierje az Arsenalban, de aztán elkapta a fonalat, azóta pedig nem is lassít.

Kai Havertz Arsenalos karrierje nagyon nehezen indult. A német támadó a Chelsea-s időszakához hasonlóan London piros felében is szenvedett. Aztán egyik pillanatról a másikra minden megfordult és az előző szezon második felében már sorra szállította a gólokat, olyannyira, hogy a csapat második legeredményesebb játékosa lett a maga 13 találatával. Ebben az idényben is pazar formában játszik, minden sorozatot figyelembe véve 9 meccsen 5 gól és 1 gólpassz szerepel a neve mellett és gyakorlatilag kirobbanthatatlan lett a csatárposztról. Pedig sokáig szó volt arról, hogy az Arsenal igazol egy klasszis támadót, de aztán Havertz feljavulása eloszlatta ezeket az ötleteket.

Mikel Arteta, az Ágyúsok menedzsere a pénteki sajtótájékoztatón elárulta, mi kellett ahhoz, hogy a német csatár így önmagára találjon.

🔴⚪️ Arteta: „The secret to make Havertz perform at the best level is… love”.

„He’s a player that needs a lot of love”.

„He needs to feel protected, he needs to feel chemistry around him. In football and in life he gives so much to everybody. He needs that connection”. pic.twitter.com/v793trOjio

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2024