Kettős mérce? – Az Arsenal-védő pirosat kapott, „amiért” a Chelsea játékosa csak sárgát

A Premier League előző fordulójában William Saliba és Tosin Adarabioyo is első blikkre ugyanazt a faultot követte el. De míg az Arsenal francia centerhalfját kiállították a VAR-vizsgálatot követően, a Chelsea angol védője megúszta sárgával.

Az Ágyúsok Kerkez Milos csapata ellen próbálták megőrizni veretlenségüket a 8. játéknapon, de Saliba kiállítása a harmincadik percben mindent felülírt.

Egy nappal később a Chelsea a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool otthonában szeretett volna közelebb zárkózni a listavezetőhöz, a 2-1-es vereséggel záruló mérkőzés viszont a Kékek szempontjából sokkal rosszabbra is fordulhatott volna a hatodik minutumban.

Tosin Adarabioyo just escaped a red card against Liverpool after pulling Diogo Jota to ground despite being the last man 😬

William Saliba was sent off for a similar incident against Bournemouth yesterday, while Ben White was covering his teammate 😳

Thoughts? 🤔⬇️ pic.twitter.com/xdzHAlSMlB

— Dictate Sports (@dictatesport) October 20, 2024