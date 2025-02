Arsenal-játékos is szerepel a Barcelona nyári célpontjai között

A Barcelona elkezdte az előkészületeket a nyári átigazolási időszakra, Deco sportigazgató pedig már összeállította a potenciális célpontok listáját.

Deco elsősorban egy bal oldali szélső szerződtetését tervezi, míg Flick egy új jobbhátvédet kért, amely lehetővé tenné, hogy Hector Fortot a 2025-26-os szezonra kölcsönadják. További posztok megerősítését is fontolgatják, de a középpályára egyelőre nem terveznek igazolni, mivel már most is rendelkezésre áll Marc Casado, Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermin López és Pablo Torre.

Ugyanakkor, ha de Jong távozna, a Barcelona kénytelen lenne pótlás után nézni. Pénzügyi helyzetük miatt azonban valószínűleg egy alacsony költségű opciót keresnének – és itt kerül képbe Thomas Partey.

A CaughtOffside szerint a Barcelona „konkrét érdeklődést” mutat az Arsenal középpályása iránt, akinek a szerződése a szezon végén lejár.

Jelen állás szerint nem tűnik valószínűnek, hogy hosszabbítana, így nyáron szabadon távozhat az angol klubtól.

Partey erős szezont fut az Arsenalnál, és az elmúlt hónapokban az egyik legmegbízhatóbb játékosnak bizonyult. Szabadon igazolhatóként való megszerzése sok csapat számára jó üzlet lehetne, és a Barcelona mellett a Juventus is érdeklődik iránta.

A ghánai középpályásnak ismerős lehet a La Liga, hiszen korábban az Atlético Madridban is futballozott. Ugyanakkor hatalmas meglepetés lenne, ha a Barcelonához igazolna, mivel a katalánoknak jelenleg nincs égető szükségük új középpályásra – még akkor sem, ha de Jong végül távozna, ami jelenleg nem tűnik valószínűnek.