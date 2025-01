Az Ágyúsok kegyvesztett játékosával erősítene az Atlético

Német sajtóértesülések szerint a Matracosok előrehaladott tárgyalásokat folytatnak az Arsenallal Olekszandr Zincsenko szerződtetéséről.

A hírt először Florian Plettenberg, a Sky munkatársa jelentette. „Plettigoal” szerint a spanyol fővárosi együttesnek mindegy, hogy végleges transzferről, vagy opciós kölcsönről születik megállapodás, mindkét verzióra nyitott a madridi klub.

A londoni gárda bónuszokkal együtt több, mint 20 millió eurót szeretne az ukrán szélső védőért, aki maga is váltana, miután a szezonban „szökőévente” kap csak lehetőséget edzőjétől.

🚨🔴⚪️ Understand that Atlético Madrid have now entered the race for Oleksandr #Zinchenko.

Serious talks are underway, with Atlético open to either a permanent deal or a loan with an obligation to buy.

Current price valuation: €20m + add-ons. The 28-y/o left-back is keen to… pic.twitter.com/pqCgiiQDAR

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 24, 2025