Arne Slot közel áll az első liverpooli igazolásához

A Liverpool még nem igazolt senkit ezen a nyáron, mivel nem sikerült megszereznie Martin Zubimendit a Real Sociedadtól. Slot továbbra is elszántan kutat a piacon és a jelek szerint már talált is egy új kiszemeltet.

David Lynch újságíró szerint a Vörösök folyamatosan figyelik a Wolves védőjét, Rayan Ait-Nourit, akivel már tárgyalásokat is kezdeményeztek. Slot kimondottan balhátvédet keres, hogy versenyhelyzetet teremtsen Andy Robertson számára, aki 2017 óta kirobbanthatatlan alapember az Anfield Roadon.

🚨 Liverpool really like Wolves left-back Rayan Ait-Nouri. I think that’s a deal they could do. #lfc

(David Lynch) pic.twitter.com/LksauMSiAy

— Liverpool Lookout (@lookoutlfc) August 14, 2024