Arne Slot elárulta, szerinte mi kell a Premier League megnyeréséhez

A holland mester felidézte Pep Guardiola első éveit is a Manchester Citynél. Azonban eddig Arne Slottal szinte tökéletes a Liverpool, 12-ből 11 meccset megnyertek, de vajon folytatódik a jó széria vasárnap délután is?

Vasárnap fontos rangadó vár Szoboszlai Dominikékre, ugyanis a Premier League-ben éllovas Liverpool az Arsenalhoz látogat. A londoni együttes az előző szezonban veretlen maradt a Vörösökkel szemben, idegenben 1-1-es döntetlent játszottak, míg hazai pályán nyerni tudtak ellenük 3-1 arányban. Arne Slot csapata a hét közben a Gulácsi Péterrel és Willi Orábnnal felálló RB Leipziget múlta felül 1-0-ra a Bajnokok Ligájában, s így 9 ponttal, továbbra is 100%-os mutatóval állnak a BL-ben. A bajnokságban a Nottingham ellen már becsúszott egy vereség, de így még nekik van a legtöbb pontjuk.

Összehasonlításképp a bajnoki címvédő 11-et, az Arsenal pedig 9-et szerzett ezeken a meccseken. Nem véletlen tehát, hogy a vasárnapi rangadó előtt Arne Slot pont az ilyen mérkőzések fontosságát emelte ki.

🔴 Arne Slot: “To win this league, you need to win the difficult away games”.

“We’re talking about Newcastle, Chelsea, City, Man United and Arsenal”. pic.twitter.com/CyFIipCWdI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2024