Argentína gyakorlatilag vb-résztvevő – a brazilok megint nem nyertek

Argentína, hogyha csak szűken is, de győzött a vb-selejtezők újabb körében, ezzel pedig Messiék gyakorlatilag ott vannak a 2026-os világbajnokságon.

A dél-amerikai vb-selejtező sorozat 12. fordulójában Argentína, a sereghajtó Peru ellen Buenos Airesben lépett pályára – és ha szűken is -, de Lautaro Martinez 55. percben szerzett góljával 1-0-ra győzött. Ezzel 25 pontos, 6 fordulóval a befejezés előtt. 13 ponttal előzi meg Venezuelát, amely a 8-ik, kvalifikációt már nem érő helyen áll.

Vagyis elképzelhetetlen, hogy Messiék ne legyenek ott a világbajnokságon, a direkt kijutást pedig akár már a következő körben matematikailag is bebiztosíthatják.

Brazília helyzete kevésbé rózsás, hiszen a selecao utolsó öt meccséből mindössze kettőt tudott megnyerni és ezúttal is döntetlent játszott. A vendég Uruguay szerzett vezetést Valverde góljával az 55. percben, hét perccel később Gerso kiegyenlített. A meccs érdemi része itt véget is ért. Bielsa csapata 20 pontjával őrzi második helyét a tabellán, míg Brazíliának 18 pontja van és ezzel hatodik.

A harmadik helyen Ecuador áll 19 ponttal, mindezt úgy, hogy három pont büntetést is kapott a FIFÁ-tól a gárda korábban. Ugyanennyi egysége van a negyedik Kolumbiának is. A két együttes kedden este egyébként Barranquillában éppen egymás ellen játszott és így cserélt helyet a tabellán. Ugyanis a vendégek a 7. percben Valencia góljával megszerezték a vezetést és ezt az előnyt meg is tartották a meccs végéig. Annak ellenére, hogy a meccs kétharmadát emberhátrányban játszották végig, miután Piero Hincapie a 34. percben azonnali piros lappal mehetett zuhanyozni.

Az utolsó még egyenes vb-helyet érő hatodik pozícióban Paraguay van, amely Bolívia ellen úgy játszott döntetlen, hogy kétszer is hátrányba került. Sőt Gomez kiállítása után a meccs hajrájában emberhátrányba is. De Enciso így is megmentett egy pontot a vendégeknek, amikor a hosszabbításban egalizált. Paraguay így hatodik tehát, míg Bolívia a pótselejtezőt érő hetedik helyen áll.

Éppen egy ponttal megelőzve Venezuelát, amely utolsó öt meccsén nem tudott nyerni, igaz még így is csak egy pontra van a pótkvalifikációtól. Hiszen 12 pontos, míg Bolívia 13. Venezuela egyébként az egyetlen gárda Dél-Amerikában, amely még nem járt világbajnokságon. Kérdés, hogy ezúttal sikerül-e? A Chile elleni 4-2-es vereség éppen a legrosszabbkor jött. Ez egyébként az jelentik, hogy Vargaséknak még maradt esélyük elcsípni a hetedik helyet.

Az utolsó hat meccs így várhatóan nagyon éles lesz, leginkább az alsó házban.

Dél-amerikai vb-selejtező, 12. forduló:

Argentína-Peru 1-0 (0-0)

Brazília-Uruguay 1-1 (0-0)

Bolívia-Paraguay 2-2 (1-0)

Kolumbia-Ecuador 0-1 (0-1)

Chile-Venezuela 4-2 (3-2)

Az állás: 1. Argentína 25 pont, 2. Uruguay 20, 3. Ecuador 19 (11-4), 4. Kolumbia 19 (15-10), 5. Brazília 18, 6. Paraguay 17, 7. Bolívia 13, 8. Venezuela 12, 9. Chile 9, 10. Peru 7