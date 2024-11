Aranylabdát nem kapott, filmet viszont igen

A Netflix ugyanis bejelentette, hogy 2025-ben dokumentumfilmet mutatnak be Vinicius Juniorról.

Az online streaming platform ugyanis egy képet tett közzé a Real Madrid sztárjáról az X-ről.

Az információ mindössze ennyi hozzá:

„2025-ben érkezik a Netflixre a Vini Jr., a 24 éves brazil futballbálvány életét és karrierjét bemutató dokumentumfilm.”

Nem is kell ennél több. Már csak ki kell várni a jövő nyarat.

Vini Jr., a documentary about the life and career of the 24-year-old Brazilian football idol, is coming to Netflix in 2025. pic.twitter.com/qwccKNE7qC

— Netflix (@netflix) November 19, 2024