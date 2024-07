Ansu Fati sérülés miatt nem utazik az Egyesült Államokba

Ansu Fatinak jól indult a nyár, hiszen a hírek szerint meggyőzte az új vezetőedzőt Hansi Flicket, hogy hosszú távon számoljon vele. Azonban a most kezdődő túrára mégsem tarthat a csapattal.

A Barcelona ugyanis bejelentette, hogy Fati lábsérülést szenvedett a keddi edzésen, ezért kénytelen lesz kihagyni a klub közelgő egyesült államokbeli turnéját.

A következő hetekben pedig konzervatív kezeléseken esik át.

Nem tudni, mennyire súlyos a sérülés. De Fatinak már az is túl sok, hogy a következő pár hétben nem lép pályára, hiszen így messze kerül attól, hogy az új szezon első meccsén, augusztus 17-én a Valencia ellen játsszon.

Fatinak nem volt szerencséje korábban sem a sérülésekkel és most is hiába remélte, hogy le tudja majd nyűgözni a vezetőedzőt a Manchester City, a Real Madrid és az AC Milan elleni közelgő barátságos mérkőzéseken. Erről most le kell tennie a Barcelona támadójának.