Angol élcsapatok vinnék a Barca által kiszemelt fiatal szenzációt

A Manchester City és a Tottenham is elhappolná a Barcelona orra elől a Tijuana tehetségét.

A hét elején több portál is lehozta, hogy a 15 éves Gilberto Morát meginvitálta a katalán klub a La Masiára egy próbajátékkal egybekötött látogatásra.

Mora még augusztusban a Liga MX legfiatalabb gólszerzője lett, a Club León elleni bajnokin szerzett győztes gólt.

Az viszont elég hamar kiderült, hogy nem csak a gránátvörös-kékek figyelik az Apertura egyik legnagyobb talentumaként számon tartott mexikóit. A CaughtOffside értesülése szerint három Premier League-klub is monitorozza Mora teljesítményét.

Gilberto Mora, who has been offered a trial by #FCBarcelona, is also being scouted by three Premier League clubs. @caughtoffside pic.twitter.com/tLaQ7SIMSd

