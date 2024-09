Érvágás Lee Carsleynak: három játékos is visszamondta az angol válogatottságot

Új időszámítás kezdődik a Háromoroszlánosok csapatánál, de nagy kérdés, milyen eredményekkel.

Hamarosan új időszámítás kezdődik az angol labdarúgó-válogatott életében, hiszen Gareth Southgate hosszú évek után hagyta el a nemzeti csapat élét. Helyére átmenetileg az eddig U21-es csapatot irányító Lee Carsleyt tették, aki a Nemzetek Ligájában mutatkozhat be majd a Háromoroszlánosok élén. Az ír szakember az első keretéből kihagyta többek között Kyle Walkert, James Maddisont, Marcus Rashfordot és Adam Whartont is. Ellenben behívta Angel Gomest, Noni Maduekét és Morgan Gibbs-White-ot is. Azonban az 50 esztendős kapitánynak most sokkal inkább néhány kulcsjátékos távolmaradása miatt főhet a feje.

Kedd este ugyanis az FA közleményt adott ki, melyben tájékoztatták az angol sajtót, hogy Cole Palmer, Ollie Watkins és Phil Foden sem vesz részt majd az Írország, valamint Finnország elleni találkozón. Előbbi kettő kisebb sérülést szedett össze és inkább a rehabilitáció mellett döntött, a Manchester City sztárja pedig betegség végett nem áll majd rendelkezésre.

BREAKING: Cole Palmer, Ollie Watkins and Phil Foden have all withdrawn from Lee Carsley’s England squad 🚨 pic.twitter.com/0F1OQeleOJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 3, 2024

Anglia szeptember 7-én a Nemzetek Ligája B-ligájában Írország ellen idegenben kezdi meg majd szereplését. Aztán három nappal később Finnországot látja vendégül a Lee Carsley-csapat.