Andy Murray szerint totál káosz a US Open időbeosztása

Andy Murray a közösségi médiában kritizálta a US Open időbeosztását, és „totális zűrzavarnak” nevezte a helyzetet.

Murray hétfőn kora reggel ébredt fel, és végignézte, ahogy Frances Tiafoe négy kimerítő szettben legyőzte Alekszej Popyrint. Qinwen Zheng is akcióban volt, aki egy nehéz győzelmet aratott Donna Vekic felett, és ezzel bejutott a negyeddöntőbe Flushing Meadowsban.

Az a mérkőzés hajnali 2.15-kor ért véget – ez pedig egy nem kívánt új rekord a tornán.

„A tenisz menetrenddel kapcsolatos helyzet egy totális káosz. Annyira amatőrnek tűnik, hogy a meccsek hajnali 2,3 4 órakor kezdődnek. Rendezzétek ezt el!” – írta Murray egy lefelé mutató hüvelykujj emoji kíséretében.

The tennis scheduling situation is a total mess. It looks so amateurish having matches going on at 2,3 4am👎 Sort it out @usopen @AustralianOpen @Wimbledon @rolandgarros @atptour @WTA @ITFTennis

— Andy Murray (@andy_murray) September 2, 2024