A volt Pool-csatár fizet azért, hogy a negyedosztályba száműzött klubban játsszon

Andy Carroll a hónap elején írt alá a nagy múltú Girondins de Bordeaux-nál, most pedig a szerződésének részletei is kiderültek.

A 2008/09-es francia pontvadászat bajnoka ellen csődeljárás indult és pénzügyi gondjai miatt a National 2-be, vagyis a honi negyedik osztályba sorolták.

Carroll a szeptember 21-ei bemutatkozásán duplázott, az ő két góljával sikerül döntetlenre menteni a Chateaubriant-nal szembeni találkozót.

Andy Carroll made his Bordeaux debut today, scoring twice, including this equaliser to make it 2-2 in the 88th minute.

Glorious scenes behind the goal. pic.twitter.com/KBQfsmttPf

— HLTCO (@HLTCO) September 21, 2024