Visszavonul minden idők egyik legjobb labdarúgója

A Relevo értesülése szerint október nyolcadikán Andrés Iniesta hivatalosan is befejezi több mint húszéves pályafutását.

A hírt azóta Fabrizio Romano is megerősítette. A nyár óta szabadügynök, 40 éves spanyol a mezszámára való tekintettel várja meg a dátumot.

🚨🇪🇸 Andrés Iniesta has decided to retire from professional football.

It will be announced on October 8, his number since day one — as @relevo reported.

Legend of the game. Don Andrés. ❤️‍🩹🪄 pic.twitter.com/02loVWTQ19

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2024