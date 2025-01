Ancelotti nem hajlandó a Real Madrid átigazolásairól beszélni

Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője nem volt hajlandó nyilatkozni a januári átigazolási piac potenciális érkezőiről, miután csapata vasárnap este csúfos vereséget szenvedett a Barcelona ellen a Spanyol Szuperkupa döntőjében.

Ancelotti továbbá nem árult el részleteket a klubbal folytatott megbeszéléseiről sem.

Az olasz trénert gyorsan kérdőre vonták az átigazolási tervekkel kapcsolatban, különösen annak fényében, hogy Eder Militao és Dani Carvajal kiesett a szezon hátralévő részére, valamint Toni Kroos és Nacho Fernandez pótlása is elmaradt a nyáron. A Real Madrid kerettervezése emiatt kritikákat kapott az elmúlt időszakban.

Ancelotti azonban továbbra is kiállt játékosai mellett: „Ez egy fiatal, energikus, elkötelezett keret, amely nem mindig mutatja meg ezt, de én bízom bennük. Egy hónapja még megnyerték a [Klub]világbajnokságot, hat hónapja a Bajnokok Ligáját… és most minden versenysorozatban harcolunk. Néha meg kell fizetni az árát… és a másik napi mérkőzésen ezt tettük, de ez csak egy meccs volt. Mindig harcolni fogunk a végsőkig. Teljes bizalmam van minden játékosomban.”

„Nem változtattunk az elképzelésen, ezek azok a megbeszélések, amelyeket a klubbal folytatunk egy versenyképes csapat érdekében” – mondta Ancelotti. Amikor harmadszor is az átigazolásokról kérdezték, türelmetlenül válaszolt: „Nem válaszolok erre.”

🚨⚪️ Carlo Ancelotti on January signings for Real Madrid: “We didn’t change our mind”.

“We talk about these things internally as Real Madrid will always be competitive. I don’t share in public the topics we discuss internally”. pic.twitter.com/bleaExBH0k

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2025