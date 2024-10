Ancelotti: Nekem tetszett, vannak tökei!

Az olasz tréner Kylian Mbappéról is elmondta véleményét, aki nyolcadik gólját szerezte a Királyi Gárdában.

A Real Madrid Kylian Mbappé és Vinícius Júnior góljával 2-1-re győzött a Celta Vigo vendégeként a spanyol La Liga tizedik fordulójában. A meccsen Luka Modric Puskás Ferenc csúcsát adta át a múltnak, ugyanis ő lett a Királyi Gárda történetének valaha volt legidősebb pályára lépő játékosa. Jude Bellingham a mérkőzés derekán látványosan mérgelődött, amikor Vinícius egyedül akart megoldani egy helyzetet és nem passzolta le neki a labdát. Carlo Ancelotti az angol támadóval kapcsolatban kifejtette, ezen a találkozón más szerepet szánt neki, ami számára nagyon tetszett, de kitért a látványos frusztrációjára is.

„Én nem vettem észre, de nekem tetszett, vannak tökei. A meccs végén ölelgették egymást, tehát nagy baj nem lehet, de én szeretem ezt a hozzáállást, mikor a meccs hevében is valaki így tudja tüzelni magát” – nyilatkozta az olasz tréner.

