Ancelotti: Megvan tervem a Las Palmas elleni kezdőre

Carlo Anceotti, a Real Madrid vezetőedzője a 20. fordulóban esedékes, Las Palmas elleni összecsapás összeállításáról elmélkedett. Vázolta, hogy mi a terv az eltiltott Vinicius Jr. pótlására, illetve David Alaba pályára lépésének lehetőségéről is elmélkedett.

Vasárnap délután fogadja a Las Palmas gárdáját a Real Madrid. A királyiakat sújtó nehézségek száma nem csökkent, ám ettől függetlenül Carlo Ancelotti tudja, hogy a bajnokság jelen szakaszában egyre kevésbé férnek bele botlások, ha bajnoki címet kívánnak védeni.

„Ez is egy fontos mérkőzés, amely a bajnoki címért folytatott versenyfutásban kulcsfontosságúvá válhat. Most startol a bajnoki szezon második fele, közel vagyunk az első pozícióhoz, és számolatlanul kell tovább gyűjtenünk a pontokat.”

A csapat sokat támadott, állandóan a figyelem kereszttüzében lévő brazil ásza, Vinícius Jr. eltiltás miatt nem léphet pályára. Vajon ez honfitársa, a Celta elleni kupameccs hosszabbításában duplázó Endrick előtt nyit meg a kapukat?

„Nyilván, a jövő az övé, de a jelenben vannak nála harcedzettebb támadóink. Ne zárjuk ki a szereplését teljese mértékben, de a terv az, hogy Mbappé és Rodrygo mellett Brahim Diaz kezd majd vasárnap. Szerencsére Endrick fiatal korát meghazudtolóan profi és eltökélt, szépen fejlődik, de túl nagy terhet még nem kívánunk elhelyezni a vállain.”

David Alaba a Spanyol Szuperkupa-finálén már ott volt a keretben, tétmérkőzésen azonban még nem lépett pályára. Ez változhat vasárnap?

„Jól halad a visszaépítése a keretbe. Egymás között már játszott 40 percet, jól is ment neki, a térde is jól reagál terhelésre. Ám a ritmus még hiányzik nála. Ott lesz a keretben, és talán kaphat is pár percet. Kezdeni nem fog, de arra sem kell már sokat várni.”

A Las Palmas elleni spanyol bajnokira vasárnap kerül sor, 16.15-ös kezdési időpont mellett. A tabellán második Real fő riválisa, az éllovas Atlético de Madrid szombaton vereséget szenvedett, így egy esetleges vasárnapi győzelem révén a címvédő élre állhatna.