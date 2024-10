Ancelotti: megsebeztek minket, ebből talpra kell álnunk

Carlo Ancelotti vezetőedző szerint az FC Barcelona megsebezte csapatát, a címvédő Real Madridot azzal, hogy 4-0-ra legyőzte szombat este a spanyol labdarúgó-bajnokság rangadóján.

A gól nélküli első félidőt követően Robert Lewandowski az 54. és az 56. percben is betalált. A 17 éves és 105 napos Lamine Yamal a 77. percben volt eredményes, ezzel ő lett az El Clásico történetének legfiatalabb gólszerzője, megelőzve csapattársát, Anssumane Fatit, aki 2020 októbere óta tartotta ezt a csúcsot. A végeredményt Raphinha Dias Belloli állította be a 84. percben.

Ezzel 42 találkozó után megszakadt a – legutóbbi négy egymás elleni tétmeccsüket megnyerő – fővárosiak 13 hónapos bajnoki veretlensége, és nem tudták beállítani a katalánok 43 mérkőzésből álló rekordját. A Barcelona – amely szerda 4-1-re verte a Bayern Münchent a Bajnokok Ligájában – már hat ponttal vezet a Real előtt a tabellán.

A katalánokat idén nyár óta irányító Hans-Dieter Flick úgy nyilatkozott, fantasztikus meccset játszottak, ezért nagyon büszke a játékosaira.

„Örülök, hogy Barcelonában dolgozhatok és itt élhetek. Ez egy fantasztikus munka, nagyon boldog vagyok” – mondta Flick, aki 11 bajnoki mérkőzésen tíz győzelemmel kezdett a katalánok kispadján. Eleinte a címvédő dominált, voltak is lehetőségei, de egyikkel sem tudott élni. A német edző elmondta, amikor elkezdték többet birtokolni a labdát, megváltozott a játék képe, mert onnantól kezdve labdával és anélkül is nyomást tudtak gyakorolni ellenfelükre.

🔵🔴 Hansi Flick: „How am I living this moment? It’s not about me… it’s about the team, the fans and the club”.

“We are all happy but now we are thinking about the fans because they deserve it”. pic.twitter.com/jYdchj5q5k

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2024