Ancelotti: Mbappé nincs mindig a legjobb formájában

A 2025-ös év kezdete nem alakult túl fényesen a Real Madrid számára, hiszen január óta az első helyről a harmadikra csúsztak vissza Carlo Ancelotti játékosai a La Liga tabelláján.

Emellett a Spanyol Szuperkupában is sima vereséget szenvedtek a Barcelonától, bár a bajnoki forma még nagyobb aggodalomra ad okot Ancelotti számára.

A múlt hétvégi Real Betis elleni vereség azt jelentette, hogy a Madrid az utóbbi öt bajnoki mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni. Ennek következtében három ponttal lemaradtak az éllovas Barcelona mögött.

A Diario AS beszámolója szerint Carlo Ancelotti a Benito Villamarínban elszenvedett vereségről beszélt, de úgy véli, csapata már túllépett azon.

„Csalódott voltam a mérkőzés után. Úgy gondoltam, hogy a csapat jó formában van, nem számítottam erre a visszaesésre. De ez egy elszigetelt eset volt. Nem hiszem, hogy a játékosok válogatnának a mérkőzések között, egyszerűen egy ilyen megterhelő szezonban óriási a fizikai igénybevétel. Néha előfordul, hogy nem tudsz minden meccsen 100%-ot nyújtani. A csapat dinamikája jó volt, jól reagáltunk, és visszatértünk a helyes útra.”

❗️Real Madrid want to recover thr best version of Kylian Mbappé.

Ancelotti has already spoken to him, even Modrić himself has asked him on more than one occasion to look at the goal without any mercy. @marca pic.twitter.com/s5v9KD5SjT

— Madrid Xtra (@MadridXtra) March 5, 2025