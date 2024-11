„Amorimnak a munkamorálra, Rashfordnak a vezérré válásra kell fókuszálnia”

Ruben Amorim érkezésével új időszámítás kezdődik a Manchester Unitednél. A klub korábbi játékosa, Teddy Sheringham elárulta, szerinte mikre kell figyelnie a portugálnak és a csapat jáétkosainak.

A korábbi Tottenham és Man Utd. támadó két kulcsfontosságú területet emelt ki, amelyekre szerinte az új menedzsernek különösen figyelnie kell. Egyrészről a csapat munkamoráljának megerősítésére, másrészről pedig Marcus Rashford vezető szerepének hangsúlyozására.

„A legfontosabb a munkamorál. Együttműködést kell kialakítania a játékosok között. Az a legfontosabb, hogy a csapat minden tagja egyként dolgozzon.”

„Az új igazolásokra valószínűleg már nem maradt pénz. Amorim egy olyan keretet örökölt, amely tulajdonképpen Ten Hag csapata volt. Lesznek olyan játékosok, akikkel hosszú távon valószínűleg nem tervez, így időbe fog telni, hogy saját elképzelései szerinti keretet tudjon kialakítani.”

„Marcus Rashfordnak a menedzserre kell néznie, és azt kell gondolnia: ‘Tetszik, ahogyan beszél, tetszik a hozzáállása. Értem, mit akar, és én leszek az, aki elöl jár a jó példával’.”

Sheringham szerint Rashford hatása messze túlmutat a gólszerzésen.

„A fiatalabb játékosok Rashfordra néznek, és azt mondják: ‘Ha te mutatod az irányt, én követlek!’. Rashford a példakép, mindenki rá figyel. És bár mindenki tőle várja a gólokat és gólpasszokat, ezekkel adós mostanság, leginkább azt mondják róla, hogy ‘nem igazán hozza most a formáját, ugye?’”

🚨👀 Sheringham: “Amorim needs to get him [Rashford] on board and get him leading from the front. He’s not a young lad anymore. He’s an experienced player. It’s funny how quickly you change from a young lad to an experienced, ever-present player. All of a sudden, you’re… pic.twitter.com/0x4IGJORps

— United & Everything Football (@UEF_Podcast) November 18, 2024