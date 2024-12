Amorim érkezése maradást és szerződéshosszabbítást jelenthet a MU-játékosnak

A portugál tréner számol vele és eddig maradéktalanul elégedett a teljesítményével.

Harry Maguire-t 2019-ben 87 millió euróért szerződtette az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United. Az elmúlt öt év során talán egyszer sem volt olyan pillanat, amikor az MU-szurkolók úgy érezhették, az angol védő megérte a pénzét. Merthogy talán az első évét leszámítva egyszer sem teljesített úgy, ahogy az egykoron a posztján a világ legdrágább játékosaként kellett volna. Nem is véletlen, hogy az elmúlt másfél évben már mellőzötté vált, persze ebben voltak sérülések, valamint formavisszaesés, de Erik ten Hag nem igazán számolt vele.

🎙️ | Harry Maguire on his #mufc contract expiring this summer:

“I haven’t really thought about it. I’ve still got this year to go with an option in their hands. But all the signs are positive at the moment and the chat that I’m having is really positive.” pic.twitter.com/EMC2UlgfCQ

— UtdDistrict (@UtdDistrict) December 16, 2024