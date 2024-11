Amorim érkezése maradásra ösztönözné Antonyt

Még két és fél év hátravan a szerződéséből és szeretné megmutatni, nem ok nélkül fizettek érte annyi pénzt két évvel ezelőtt.

Bátran kijelenthető, Antony az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United történetének valaha volt legrosszabb igazolása. A brazil támadót közel 100 millió euróért vásárolta meg az MU két éve nyáron, pedig az Ajaxban még a 10 gólos bajnoki idényt sem érte el sosem. Ez manchesteri pályafutására is igaz, sőt, két PL-szezon alatt eddig összesen 5 találta fűződik a nevéhez az angol élvonalban. Az elmúlt hetekben rengeteget lehetett arról olvasni és mi is megírtuk, hogy a télen egy kölcsönszerződés erejéig, de akár végleg is túladna Antonyn a Manchester United.

Azonban Erik ten Hag menesztése és Rúben Amorim érkezése után fordulhat a kocka. A 24 esztendős támadó ügynöke, Junior Pedroso úgy nyilatkozott, a brazil játékosnak esze ágában sincs elhagyni az MU-t, erről a brazil riporter, Jorge Nicola adott hírt. Az újságíró a saját YouTube-csatornáján arról számolt be, hogy ugyan volt arról hír, hogy a Vörös Ördögök valamilyen csereüzlet keretin belül megpróbálják bevonni Antonyt a Flamengo 18 esztendős tehetségének, Lorran megszerzésébe, de a mivel őt közel 20 millió euróért lehetne elhozni, az egykori Ajaxost pedig közel 100 millióért vették, így talán ez butaság lenne.

Hozzátette, az edzőváltás arra sarkalja az MU támadóját, hogy bebizonyítsa, helye van a csapatban, hiszen még két és fél év hátravan a szerződéséből és szeretné megmutatni, nem véletlenül fizettek érte ennyi pénzt. Rúben Amorim érkezése talán jó hatással lehet a 24 éves csatárra, viszont kérdés, a portugál tréner tervez-e vele a kezdőcsapatban, vagy csak úgy egyáltalán számol-e vele a csapatépítési tervei során.

🚨 Antony’s agent, Junior Pedroso, says the player has NO intention of leaving Manchester United. (Source: @jorgenicola) pic.twitter.com/VpxCt18AId — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 14, 2024

Antony a Manchester United előző két meccsét végig padozta, előtte három találkozón keresztül is sérült volt, eddig ebben a szezonban abszolút epizódszereplő, csupán öt meccsen lépett pályára és egyetlen gólja van.