Bejelentette visszavonulását Pekka Rinne, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Nashville Predators sztárkapusa.

A 38 esztendős finn hálóőr - akit 2018-ban posztján a legjobbnak választottak a ligában - kedden elmondta: több mint 15 évi NHL-es szolgálat után nehezen hozta meg a döntést. Nashville-ben szavai szerint egy fantasztikus utazás részese lehetett, a klubtól sokkal többet kapott, mint amit remélhetett, ugyanakkor szeretne ebből minél többet visszaadni.

"Tudom, hogy ez a megfelelő időpontban hozott helyes döntés" - tette hozzá.

Vezina Trophy

King Clancy Memorial Trophy

369 Wins

60 Shutouts



