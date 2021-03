A Pittsburgh Penguins 5-2-re nyert a Buffalo Sabres vendégeként az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) alapszakaszának csütörtöki játéknapján.

A Buffalo sorozatban kilencedik vereségét szenvedte el - ezeken mindössze kétszer szerzett pontot -, és egymást követő ötödik mérkőzésén zárt öt kapott góllal. Ezzel szemben a Pingvinek sorozatban negyedik sikerüket aratták és ezek mindegyikén legalább négy gólig jutottak.



A vendégek vezetőedzője, Mike Sullivan lett az NHL történetének 50. szakembere, aki elérte a 300. győzelmet.



Penguins @ Sabres 3/11/21 | NHL Highlights Extended highlights of the Pittsburgh Penguins at the Buffalo Sabres



A címvédő Tampa Bay Lightning nagy meglepetésre 6-4-re kikapott a csoportjában sereghajtó Detroit Red Wings együttesétől, amelynek így 2015 óta először sikerült rendes játékidőben legyőznie a floridai csapatot. A Lightningnak egyúttal megszakadt a kilenc meccsen át tartó pontszerző sorozata.



A liga leghosszabb győzelmi sorozatával jelenleg a New York Islanders és a Carolina Hurricanes rendelkezik: előbbi a New Jersey Devils, utóbbi a Nashville Predators együttesét verte simán, így mindkét gárda hét egymást követő sikernél tart.



A Calgary Flames először győzött a múlt héten kinevezett új vezetőedzője, Darryl Sutter irányításával. A csapat mindkét gólját Josh Leivo ütötte a vendég Montreal Canadiens ellen 2-1-re megnyert találkozón.



A játéknap tíz mérkőzésének egyetlen hibátlan kapusteljesítményét a Boston Bruins hálóőre, Miroslav Halak érte el, aki 27 védéssel járult hozzá csapata 4-0-s sikeréhez a New York Rangers ellen.

Eredmények:

Buffalo Sabres-Pittsburgh Penguins 2-5

Boston Bruins-New York Rangers 4-0

Carolina Hurricanes-Nashville Predators 5-1

Columbus Blue Jackets-Florida Panthers 4-5 - hosszabbítás után

New York Islanders-New Jersey Devils 5-3

Philadelphia Flyers-Washington Capitals 3-5

Toronto Maple Leafs-Winnipeg Jets 4-3 - hosszabbítás után

Detroit Red Wings-Tampa Bay Lightning 6-4

Dallas Stars-Chicago Blackhawks 2-4

Calgary Flames-Montreal Canadiens 2-1

Borítókép: Bill Wippert/NHLI via Getty Images