A címvédő Tampa Bay Lightning 5-1-re legyőzte a vendég Chicago Blackhawks csapatát az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) 2020/21-es idényének első játéknapján.

Steven Stamkos három ponttal (1 gól, 2 gólpassz) járult hozzá a sikerhez.

Extended highlights of the Chicago Blackhawks at the Tampa Bay Lightning