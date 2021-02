A San Jose Sharks szétlövés után 5-4-re győzött Anaheimben az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) pénteki játéknapján.

A San Jose a 3-0-ra elbukott második harmad után úgy állt talpra, hogy a 49. perc elején 4-3-ra már vezetett. Végül a szétlövés döntötte el a párharcot, amelyben a vendégek három játékosa közül kettő is sikeres volt, miközben mindkét hazai próbálkozó hibázott. A két ponttal - góllal és gólpasszal - záró Brent Burns (Sharks) elérte a 700 pontos határt NHL-karrierje során.



Barclay Goodrow két gólt szerzett, a címvédő Tampa Bay pedig 3-1-re legyőzte a Detroitot. A Lightningnak ez volt sorozatban a negyedik, míg pályaválasztóként már a hatodik győzelme, így otthon még veretlen a szezonban.



Tampa Baynek különösen jól megy otthon a Red Wingsszel szemben, amelyet vendégként egymást követő 16. mérkőzésén győzött le, és az elmúlt több mint öt év során egymást követő 19 meccsen szerzett pontot ellene, 18 győzelme mellett van egy ráadásos veresége. A Lightning orosz kapusa, Andrej Vasziljevszkij 28 lövésből 27 alkalommal hárított, és a Red Wings ellen a tizedik mérkőzésén a tizedik győzelmét könyvelhette el. A Detroit sorozatban nyolcadik meccsén maradt nyeretlen, ezeken hatodszor nem szerzett pontot.



Tíz lövését követően 4-0-ra, két harmad után pedig 5-0-ra vezetett a Vegas Golden Knights otthon, a vendég Los Angeles Kings számára nem is volt visszaút.



A harmadik harmad elején a Philadelphiának 27 másodperc kellett a vezető találat megszerzéséhez, viszont a felvonás közepén a vendég Boston 27 mp alatt fordítani tudott, és végül 2-1-re jobbnak bizonyult.

A szezon nyolcadik meccsén is szerzett pontot a Florida, ezeken hatodszor nyert, miután ezúttal a Nashville-t győzte le 2-1-re.

Eredmények:

Anaheim Ducks-San Jose Sharks 4-5 - szétlövés után

Florida Panthers-Nashville Predators 2-1

Philadelphia Flyers-Boston Bruins 1-2

Tampa Bay Lightning-Detroit Red Wings 3-1

Vegas Golden Knights-Los Angeles Kings 5-2

Borítókép: Kevork Djansezian/Getty Images