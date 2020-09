Steven Stamkos, a Tampa Bay Lightning sztárja visszatérhet klubjához az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) rájátszásának folytatására.

A gólerős csatár február 25-e óta nem játszott, sérült volt, műtéten esett át, és mivel csapata még versenyben van, a keleti főcsoport döntőjében szerepel majd a New York Islanders vagy a Philadelphia Flyers ellen, ezért Jon Cooper vezetőedző számítana rá.



Julein BriseBois, a Tampa főigazgatója a liga honlapján elmondta: jelenleg Stamkos nincs a bevethetők listáján, ugyanakkor a playoffban visszatérhet.



A 30 esztendős, hatszoros All Star-válogatott, világkupa-győztes kanadai támadó az idényben 57 mérkőzésen 29-szer volt eredményes - és gyűjtött 66 pontot -, míg NHL-es pályafutása során 803 találkozón 422-szer talált be.

Kép: Scott Audette/NHLI via Getty Images