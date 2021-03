A Carolina Hurricanes hosszabbításban győzte le a vendég Nashville Predators együttesét, ezzel sorozatban a hatodik sikerét aratta az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL).

A győztes gólt Jordan Staal ütötte 35 másodperccel a ráadás vége előtt, ő az előző idényben 68 mérkőzésen mindössze nyolcszor volt eredményes, a mostani szezonban viszont ez már a tizedik találata volt a 23. találkozón.



A Carolinához hasonlóan egymást követő hatodik mérkőzését nyerte a New York Islanders, amely hazai környezetben 2-1-re verte a Boston Bruinst. Barry Trotz, az Islanders vezetőedzője pályafutása 1700. mérkőzésén ült a kispadon, Scotty Bowman (2141) és Joel Quenneville (1730) után ő a harmadik szakember az NHL történetében, aki elérte ezt a számot.



A címvédő Tampa Bay Lightning a Detroit Red Wings vendégeként diadalmaskodott hosszabbításban, így már sorozatban a kilencedik összecsapásán szerzett pontot.



A New Jersey Devils a harmadik harmadban ugyan háromgólos hátrányt dolgozott le, végül azonban a ráadásban vereséget szenvedett a Washington Capitalstól. A fővárosiak legutóbbi hét találkozójukból hatot megnyertek.



Továbbra is mélyrepülésben van a Buffalo Sabres, amely egymást követő nyolcadik vereségét szenvedte el, ezúttal a Philadelphia Flyerstől kapott ki szétlövésben.

Eredmények:

Dallas Stars-Chicago Blackhawks 6-1

Detroit Red Wings-Tampa Bay Lightning 3-4 - hosszabbítás után

New Yok Islanders-Boston Bruins 2-1 - szétlövés után

Philadelphia Flyers-Buffalo Sabres 5-4 - szétlövés után

Washington Capitals-New Jersey Devils 5-4 - hosszabbítás után

Carolina Hurricans-Nashville Predators 3-2 - hosszabbítás után

Columbus Blue Jackets-Florida Panthers 2-4

Toronto Maple Leafs-Winnipeg Jets 3-4

Pittsburgh Penguins-New York Rangers 4-2

