A Winnipeg Jets háromszori hosszabbítás után diadalmaskodott az Edmonton Oilers felett az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) rájátszásának első fordulójában, és négy győzelemmel lezárta a párharcot.

A találkozót Kyle Connor döntötte el a harmadik ráadás hetedik percében, miután az alapszakasz legeredményesebb játékosa, a riválisnál szereplő Connor McDavid eladott egy korongot.



A Jets ugyan "söpréssel" ment tovább, de a párharc rendkívül kiélezett volt, hiszen a négyből három mérkőzés hirtelen halálban dőlt el. A Winnipeg a második körben a Toronto Maple Leafs és a Montreal Canadiens párharcának továbbjutójával találkozik.

Extended highlights of the Edmonton Oilers at the Winnipeg Jets