A New York Islanders 5-3-ra győzött pénteken a párharc első két találkozóját megnyerő Tampa Bay Lightning ellen az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) Keleti főcsoportjának döntőjében.

Ugyan a Tampa a harmadik harmadban még kiegyenlített 1-3-ról, de Brock Nelson az 57. percben ismét az Islanderst juttatta vezetéshez, majd 36 másodperccel a vége előtt Jean-Gabriel Pageau egy üres kapus góllal végleg eldöntötte a találkozót.

Watch extended highlights of the Tampa Bay Lightning and the New York Islanders