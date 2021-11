A csapatkapitány Alekszandr Ovecskin mesterhármasával a Washington Capitals 4-3-ra nyert a vendég Florida Panthers ellen az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) pénteki játéknapján.

Az orosz sztár immár 18 gólnál tart ebben a szezonban, pályafutása során pedig 748-nál, azaz egyre jobban megközelíti az örökrangsorban harmadik helyen álló Jaromir Jagrt, aki már csak 18 találattal előzi meg. A 36 éves csapatkapitány 28. mesterhármasát érte el.

Alex Ovechkin scored his 28th career hat trick as the Washington Capitals edged the Florida Panthers 4-3.