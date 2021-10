A Washington Capitals 5-1-re legyőzte a vendég New York Rangers csapatát az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) 2021/22-es idényének második játéknapján, szerdán.

A fővárosiak orosz sztárja, Alekszandr Ovecskin két góllal - egy emberelőnyössel és egy -hátrányossal -, valamint két gólpasszal járult hozzá a sikerhez. A szezont 730 találattal kezdte, így most 732-nél tart, amivel feljött az örökrangsor ötödik helyére, megelőzve Marcel Dionne-t (731). Így már csak Brett Hull (741), Jaromir Jagr (766), Gordie Howe (801) és Wayne Gretzky (894) áll előtte.

Extended highlights of the New York Rangers at the Washington Capitals