Minden játékos be lesz oltva a koronavírus ellen, így az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) ismét teljes, csapatonként 82 mérkőzéses szezonnal számol 2021/22-re.

A liga honlapján tette közzé, hogy a remények szerint október 12-én rajtol az idény, minden oltott hokis pedig megkötések és karantén nélkül utazhat a kanadai-amerikai határon át, oda-vissza. Az alapszakasz április közepén zárulna, a Stanley Kupa döntője júniusban lenne, ugyanakkor ez a dátum módosulhat, amennyiben az NHL sztárjai szerepelhetnek a 2022-es pekingi téli olimpián. Ez ügyben folyamatosan egyeztet az NHL, a játékos-szervezet (NHLPA) és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), azonban hamarosan dönteni kell. A profiliga 1998, 2002, 2006, 2010 és 2014 után úgy határozott, hogy a 2018-as játékokra nem küld játékost.

