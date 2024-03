Generációs játékosok csatája, Edmonton Oilers-Pittsburgh Penguins (03:00)

Az NHL előző tíz évének két legendás arca Sidney Crosby és Connor McDavid, akik ma éjszaka 12. alkalommal csapnak össze egymással, ugyanis a Pittsburgh Penguins az Edmonton Oilershez utazik. Az Olajosokat erősítő McDavid 5-3-3-as mérleggel rendelkezik honfitársa ellen és kifejezetten jól megy neki a Pittsburgh ellen, ugyanis 22 pontot jegyzett ezeken a meccseken (hét gól és tizenöt assziszt), ráadásul 24 hazai meccsen keresztül szerzett legalább egy pontot, így ezt a sorozatát is szeretné tovább folytatni.

Mindkét játékos egyébként a draft első helyén kellt el, annyi különbséggel, hogy Crosby 2005-ben, míg McDavid tíz évvel később érkezett meg a ligába. A Penguins csapatkapitányának csupán hét pontja van a tizenegy Edmonton elleni mérkőzésén. A Pittsburgh esetében egyre inkább tűnik úgy, hogy szépen lassan letehetnek a rájátszásról szőtt álmokról, a keleti konferencia tizenegyedik helyén állnak, kilenc pontra a playoff-szereplést érő helyektől, az Edmonton pedig az ötödik, az ő helyzetük jóval jobb.

Ami a múltat illeti, az előző négy párharc mindegyikét az Oilers nyerte, a legutóbbi 7-2-re.

NHL On Tap: McDavid, Crosby set to face each other when Oilers host Penguins https://t.co/Sg9KN5vbRC