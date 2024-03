Százados, hetedszer?

Az Edmonton Oilerst erősítő Connor McDavid karrierje során hetedik alkalommal érheti el a száz pontot az NHL-ben, ehhez három pontos meccsre lenne szüksége a Boston Bruins ellen. A 27 éves csatárnak, aki eddig 23 gólt és 74 gólpasszt jegyzett, minden esélye megvan erre, ugyanis 2024 eleje óta hét ilyen mérkőzése is volt már és az előző hat meccsén 12 pontot jegyzett. Továbbá az 1992/93-as idény óta az első játékos lehet, aki négy egymást követő évben eléri a centenáriumi számot, legutóbb erre Steve Yzerman és Brett Hull volt képes, előbbi igaz zsinórban hat szezonon keresztül tett így. Az Edmonton Oilers a nyugati konferencia ötödik helyén áll, a Boston Bruins a második, s az Olajosoknak van miért törleszteniük, hiszen két héttel ezelőtt hosszabbítás után 6-5-re nyert ellenük a Bruins. Az Edmonton zsinórban négy győzelemnél jár, a Boston is nyert legutóbb, de most back-to-back meccsre készülnek.

#Oilers Connor McDavid joins Wayne Gretzky, Marcel Dionne, Mike Bossy, Dale Hawerchuk and Jari Kurri as the only players in NHL history to record eight consecutive 90-point seasons! #LetsGoOilers pic.twitter.com/AVK2Z5aWFA — Eric Friesen (@EricJFriesen) February 27, 2024

Playoff-aspiránsok egymás ellen

A St. Louis Blues és a New York Islanders is kiélezett küzdelmet folytat azért, hogy az alapszakasz végén rájátszást érő helyet foglaljanak el. A new yorki együttes sorozatban három találkozón győzött és a keleti konferencia még nem playoff szereplését érő kilencedik hely áll, ugyanott, ahol nyugaton a St. Louis, amely szintén nyert az előző két meccsén. Fontos csata lesz ez mindkét csapat számára, február 23-án a Blues 4-0-ra ütötte le ellenfelét a jégről, de az azt megelőző mérkőzésüket is magabiztosan, 7-4 arányban nyerték.

Green az NHL egyik legjobb csapata ellen debütál edzőként

Travis Green kemény feladat előtt áll, ugyanis a New Jersey Devils újjonan kinevezett vezetőedzője egyből a keleti konferenciában éllovas Florida Panthers ellen kell jégre küldenie csapatát. Az 53 éves szakember segéedzői feladatokat látott el eddig az előző tréner Lindy Ruff stábjában. A Devils kifejezetten pocsék formában, 11. helyen állnak a keleti főcsoportban, az előző kilenc meccsükből csak hármat tudtak megnyerni, míg a Panthers az előző 15 találkozójából csak kétszer kapott ki és zsinórban ötöt nyert. A régióban ráadásul a New York Rangers ellen hétfőn már nyert a Florida, 4-2-re. Meglátjuk, az "új seprű jól seper" hatás vagy a papíforma érvényesül...

Az NHL keddi játéknapjának mérkőzései (magyar idő szerint):

New Jersey Devils-Florida Panthers (01:00)

Pittsburgh Penguins-Columbus Blue Jackets (01:00)

Boston Bruins-Edmonton Oilers (01:30)

New York Islanders-St. Louis Blues (01:30)

Nashville Predators-Montreal Canadiens (02:00)

Winnipeg Jets-Seattle Kraken (02:00)

Arizona Coyotes-Chicago Blackhawks (03:00)

Los Angeles Kings-Vancouver Canucks (04:30)

San Jose Sharks-Dallas Stars (04:30)

(Borítókép: Ronald Martinez / Getty Images)