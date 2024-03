Toronto Maple Leafs - Boston Bruins (01:00)

Az Atlanti-divízió két élcsapatának rangadójára kerül sor Torontóban, ahol a csoport harmadik helyén álló, utóbbi 10 meccséből 9-et megnyerő Toronto Maple Leafs (35-17-8) fogadja a divíziós rangsorban közvetlenül előtte álló Boston Bruins (35-13-14). A vendégek formája fordítottan arányos a kanadai riváliséval, lévén utolsó 10 jégre lépésük során mindössze 3 diadalt regisztráltak.

A Bruins 3.31 gólt átlagol meccsenként, elsősorban a 64 gólt és 76 asszisztot jegyző David Pastrnak, Brad Marchand duónak köszönhetően, akiket Charlie Coyle, James van Riemsdyk, és Pavel Zacha segítenek a leginkább elölről, hátulról pedig a Charlie McAvoy - Kevin Shattenkirk hátvédpáros száll be rendszeresen a ponttermelésbe. A bostoni védekezés is dicsérhető – 2.76 gólt kapnak találkozónként – amiért az első számú hálóőr, a 91.9 százalékos védési hatékonyságot jegyző, átlagosan 2.53 gólt kapó Jeremy Swayman felel.

A Toronto 3.65 gólt szerez párharconként, amely átlagot az elmúlt 10 csata alkalmával jócskán túlszárnyaltak, 48-szor köszönve be a riválisok kapujába. A Maple Leafs nagy neveit mindenki ismeri: Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander, John Tavares, Max Domi és Tyler Bertuzzi egyaránt bármikor képes villanni. A kanadaiak fő gondjai a védőharmadban fellelhetőek: 3.15 gólt kapnak meccsenként, elsősorban azért, mert Ilya Samsonov a kapujára tartó lövések alig 88 százalékát hárítja, és 3.23 gólt kap jégre lépései során.

Mindent figyelembe véve, kijelenthető, hogy a jobb formát jelenleg a házigazda futja, ám ha a védekezésük újra csődöt mond – mint a szezon során már oly sokszor korábban – akkor a Boston éppen egy divíziós rangadón lábalhat ki a saját maga által ásott gödörből.

New York Rangers - Florida Panthers (01:00)

Az Atlanti-divíziót vezető Florida Panthers (41-16-4) is derbit játszik, méghozzá a Keleti-főcsoportbéli ősi rivális, a New York Rangers (40-17-4) otthonában jégre lépve – sokan várják, hogy az 1997-es egymás elleni playoff-párbaj parázs jelenetei ismétlődhetnek meg magyar idő szerint kedd hajnalban.

Már csak az is kiemeli ezt a mérkőzést a napi párharcok sorából, merthogy mindkét gárda nagyszerű formát fut. A floridaiak éppen négy, zsinórban megnyert találkoznál járnak – legutóbb a Detroit Red Wingst verték 4-0-ra, - ráadásul január 22-e óta 14-2-0 a mutatójuk, amely menetelés a divíziójuk élére röpítette őket, megelőzve a bukdácsoló Bostont. A Panthers ezen időszak során 6 meccset fordított meg hátrányból, és persze nagyban épít a remek csapatvédekezésre, no és Sergei Bobrovsky védéseire is – a lövések 91.8 %-t hárítja, 2.30 gólt kap átlagosan, és +17.3 az átlag fölötti védéseinek a mutatója, ami a lövések minőségét és az abból kapott gólokat mérni hivatott metrika.

Január 22-e óta – a Torontóval együttesen – a Rangers szerezte a második legtöbb pontot a Florida 28 egysége mögött, szám szerint 24-et – ezen időszak során volt egy franchise-rekordot jelentő 10 mérkőzéses győzelmi sorozata is a New York-i alakulatnak, amelyet a Panarin, Kreider, Zibanejad trió 198 (87+111) pontja húz. A Rangers kapujában Igor Shesterkin ténykedik a legtöbbet – neki sem kell szégyenkeznie a 91.1 %-os védési mutató és a 2.66-os kapott gólátlag miatt.

A játéknap több találkozója közül érdekes lehet a Columbus és a címvédő Vegas párbaja, ugyanakkor a Colorado és a Calgary győzelme – papíron – nem szabadna, hogy veszélyben forogjon, főként, hogy mindkét playoffba igyekvő franchise saját közönsége előtt lép jégre.

