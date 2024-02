Édes a bosszú

A New York Rangersnek nem kellett sokat várnia arra, hogy törlesszen a Columbus Blue Jacketsnek, ugyanis épp ellenük szakadt meg tíz mérkőzéses nyereségszériájuk, s mivel nem lett meg a tizenegyedik (4-2-re kikaptak), így nem sikerült új franchise-rekordot felállítani. Peter Laviolette csapata hazai pályán fogadja a columbusiakat, a legutóbbi meccsen Artemi Panarin betalált a Blue Jackets ellen, melyet 2017 és 2019 között erősített és az elmúlt hat meccsén 11 pontot jegyzett. A keleti főcsoportban utolsó helyen álló Columbus a szezon során harmadjára nyerhet meg két egymást követő meccset, de azért nem kis meglepetés lenne, ha ez a jelenleg harmadik helyen álló és első pozícióra pályázó Rangers ellen sikerülne.

Pontok igen, gólok viszont nem jönnek

Connor McDavid, az Edmonton Oilers kapitánya az előző 10 mérkőzésének egyikén sem tudott betalálni. Ellenben sorozatban nyolc találkozón keresztül jegyzett gólpasszt, összességében 20 asszisztot és már 91 pontos az idényben (21 gól és 70 gólpassz), amivel a kanadai táblázat harmadik helyén áll. Az NHL történetének hatodik olyan játékosa lett, aki nyolc szezonon keresztül ért el legalább 90 pontot, az éllovas Wayne Gretzky 13 ilyen idénnyel. A nyugati konferencia hatodik helyén álló Edmonton Oilers a tizedik St. Louis Bluest fogadja, a két csapat bő tíz nappal ezelőtt mérkőzött meg egymással, akkor a Blues 6-3-ra győzött, ám az előző öt egymás elleni meccsükből négyet az "Olajosok" nyertek.

Connor McDavid hit the 90-point mark for the eighth straight season and joined an impressive all-time list.#NHLStats: https://t.co/AMqBTfqwm7 pic.twitter.com/jR6Nt3fFBr