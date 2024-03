Új lendület?

A New Jersey Devils csalódáskeltő szezont produkál eddig, nyolc ponttal vannak lemaradva a keleti konferenciában a második szabadkártyás pozicíót birtokló Tampa Bay Lightningtól. Lindy Ruff vezetőedzőt hétfőn menesztették, a csapat irányítását asszisztense, Travis Green vette át, aki egy 5-3-as Florida Panthers elleni vereséggel debütált a kispadon. A Devils három mérkőzést bukott zsinórban, most a nyugati-kilencedik St. Louis Blues ellen szeretnék megtörni ezen szériájukat, viszont Greennek a védekezést muszáj lesz összekapnia, ugyanis a New Jersey 3.52 gólt enged az ellenfeleknek átlagosan mérkőzésenként, ami az ötödik legrosszabb mutató az NHL-ben.

Tarasenko debütálhat a Panthersben

Vlagyimir Tarasenko bemutatkozhat a Florida Panthersben a Philadelphia Flyers elleni meccsen. A veterán orosz hokist szerdán egy csereüzlet keretein belül szerezte meg a Florida az Ottawa Senatorstól egy 2024-es negyedik körös kondicíós pick és egy 2025-ös harmadi körös választás ellenében. Tarasenko a szezon során 41 pontot (17 gól és 24 assziszt) jegyzett. A 32 esztendős sportoló rutinjára nagy szüksége lehet a Panthersnek, noha nagyon egyben van a csapat, de hosszú még az idény, jelenleg 90 ponttal vezetik az NHL-t, és az elmúlt 13 meccsükből 12-t megnyertek, legutóbb pont a New Jersey Devils ellen. A Flyers harmadik helyen áll a Metropolitan Divízióban, hat ponttal lemaradva a második helyezett Carolina Hurricanes és néggyel az éllovasa New York Islanders mögött.

Breaking: Vladimir Tarasenko has been traded to the Florida Panthers, the Senators announced.



The Panthers currently sit atop the NHL standings with 90 points. pic.twitter.com/RqvL07pLV1