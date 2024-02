Százados?

Nathan MacKinnonnak minden esélye megvan arra, hogy a szezon végén ő kapja a Hart-trófeát, vagyis az NHL 2023/24-es szezon légértékesebb játékosának járó díjat. A Colorado Avalanche 28 éves támadója történelmi magasságokban jár, hazai pályán eddig minden meccsén jegyzett legalább egy pontot (29 találkozó alatt 61et-) és összességében 98 pontja van már az idény során. Idegenben sem rossz a mutatója, 12 gól és 25 assziszt a mérlege, ezt szaporíthatja ma éjszaka tovább a Chicago Blackhawks ellen. MacKinnon az elmúlt hét meccsének mindegyikén legalább egyszer feliratkozott a táblára valamilyen fomrában, három gól és tíz assziszt a mérlege. A következő gólpasszával pedig megelőzheti Peter Forsberget, aki 538 assziszttal az Avalanche történetének harmadik legtermékenyebb hokisa.

Vissza a helyes útra

A Vancouver Canucks 83 ponttal ugyan még vezeti a nyugati konferenciát, de a négy (!) mérkőzéssel kevesebbet játszó Winnipeg Jets már szorongatja őket. A kanadai csapat ugyanis az előző öt mérkőzéséből négyet elveszített, s ugyan a Pacific Divízióban még tíz pontos előnyük van, vissza kellene találniuk a győztes ösvényre. Csütörtök éjszaka a Los Angeles Kingset fogadják, amely ellen az előző két meccsüket elbukták, s nem véletlen, hogy Rick Tocchet vezetőedző a Pittsburgh Penguins elleni 4-3-as hosszabbításos vereség után azt mondta csapatáról, hogy fáradtak. Nagyon kellene egy önbizalom növelő siker a Canucksnak, de a mai mérkőzés sem lesz egyszerű.

Meddig tart a hurrikán lendülete?

A Carolina Hurricanesnek muszáj tartania a lépést a New York Rangersszel, amely hajnali győzelmével elsőként érte el a negyven sikert az alapszakaszban, s jelenleg vezeti is divízióját, melyben a Carolina hét ponttal lemaradva a második. Rod Brind'Amour gárdája az előző 10 meccséből 7-et megnyert, de így is csak üldözték a new yorki együttest, amelynek tízmeccses sikerszériája is volt. Magyar idő szerint péntek hajnalban a keleti konferenciában utolsó Columbus Blue Jacketshez látogatnak, amely nemrégiben épp a NY Rangerst tudta legyőzni, de az előző meccsükön csütörtök hajnalbna 4-1-re kikaptak ellenük. A két gárda elmúlt hat egymás elleni meccséből ötöt a Hurricanes nyert, erre mindenképp építhetnek.

