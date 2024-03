Első Csillag – Auston Matthews, a Toronto Maple Leafs támadója

Februárban Matthews ütötte a legtöbb gólt az NHL-ben, 12 meccsen 13-at, segítve így a Torontot az Atlanti Divízió harmadik helyére, amely 9-3-0-s mérleggel zárta az év második hónapját. A 26 éves támadó az All Star-gálán is részt vett, melyen MVP-díjat nyert hazai közönség előtt. Február 21-én az Arizona Coyotes ellen meccsen érte el az 50 gólos mérföldkővet - elsőként a ligában - és ő lett a leggyorsabb játékos, aki elérte ezt a határt Mario Lemieux (1995/96) óta. Jelenleg 53 találata és 78 pontja van a ligában.

Második Csillag – Connor McDavid, az Edmonton Oilers csatára

Connor McDavid félelmetes számokat hozott februárban, 12 mérkőzésen 27 pont, ebből 25 gólpassz. Ő lett az első játékos az NHL-ben, aki egy hónap alatt legalább 25 gólpasszt jegyzett Mario Lemieux 1992-es decemberi teljesítménye óta. McDavid a hónap minden meccsén pontot szerzett, kilenc többpontos teljesítményt nyújtva, ráadásul a 600 asszisztot negyedik leggyorsabbként érte el a National Hockey League történetében.

Harmadik Csillag – Igor Sesztyorkin, a New York Rangers kapusa

Sesztyorkin hétből hét meccset nyert Februárban, 1.72-es kapott gólátlaggal és .953-as védési mutatóval, ráadásul volt egy nullára hozott meccse is. Volt 39 és 41 védéses mérkőzése is, az év második hónapjában pedig öt alkalommal is egy vagy annál kevesebb gólt engedett a New York Rangers találkozóin. A szezon során eddig 39 párharcon lépett jégre, s a liga hatodik helyén áll a győzelmek számában.

(Borítókép: NHL)