A címvédő Tampa Bay Lightning 4-1-re nyert a Nashville Predators otthonában az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) hétfői játéknapján.

A középső csoportot vezető floridaiak sorozatban ötödik győzelmüket aratták, a mostani sikerből Anthony Cirelli két találattal vette ki a részét. Az idény során először pihentette kezdő kapusát, Andrej Vaszilevszkijt a Lightning, de az őt helyettesítő Curtis McElhinney is remek teljesítményt nyújtott 23 védéssel.

Extended highlights of the Tampa Bay Lightning at the Nashville Predators