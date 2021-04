A New York Islanders 8-4-re győzött vendége, a Washington Capitals ellen az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján.

Mathew Barzal három góllal és két assziszttal vette ki részét a sikerből, ez volt a 23 esztendős kanadai játékos pályafutásának harmadik triplája.

