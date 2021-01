A St. Louis Blues 6-1-re nyert Anaheimben az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) szombati játéknapján.

A vendégek 2 perc 6 másodperc elteltével már 3-0-ra vezettek, és fennállásuk során ez volt a leggyorsabb triplájuk egy meccs elején. Az NHL történetében az ötödik leggyorsabb 3-0-t produkálta a Blues, hasonló kezdésre 1987 decembere óta nem akadt példa a ligában.



A leggyorsabb 3-0 rekordját 1986 óta a Washington tartja 1 perc 21 másodperccel.

Extended highlights of the St. Louis Blues at the Anaheim Ducks