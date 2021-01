A Carolina Hurricanes a hosszabbításban szerzett góllal győzte le 1-0-ra hazai pályán a címvédő Tampa Bay Lightningot az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján.

A kiélezett találkozón 60 percen át nem bírtak a kapusokkal a csapatok, a hazaiaknál a cseh Petr Mazek, a vendégeknél az orosz Andrej Vasziljevszkij parádézott. Előbbi 32, utóbbi pedig 34 védésnél járt, amikor a ráadás második percében Jordan Staal nagyszerű passzát Martin Necas gólra váltotta. A Hurricanes negyedik meccsén harmadik sikerét aratta ezzel a szezonban, míg a Lightning ötödik találkozóján másodszor kapott ki, ezért a vereségért viszont jár egy pont a számára.

Extended highlights of the Tampa Bay Lightning at the Carolina Hurricanes