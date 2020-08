A New York Islanders csütörtökön negyedjére is nyert a 2018-as bajnok Washington Capitals ellen, ezzel bejutott az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) rájátszásának következő fordulójába.

A Keleti főcsoport negyeddöntőjének ötödik találkozóján Anthony Beauvillier duplázott, míg Szemjon Varlamov 21 védést mutatott be, ezzel 2009 óta először zárt kapott gól nélkül mérkőzést a rájátszásban.

Extended highlights of the New York Islanders at the Washington Capitals