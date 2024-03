Ottawa Senators - Arizona Coyotes 3-5

Dylan Guenther emberelőnyből szerezte meg az Arizona Coyotes vezető találatát a harmadik harmad elején, 3-3-nál, amely végül megágyazott az Ottawa Senators elleni idegenbeli, 3-5-ös győzelemnek, így zárva le a csapat 14 mérkőzéses nyeretlenségi sorozatát. A Coyotes rajongók megint sokat bosszankodhattak, hiszen korai, 3 gólos előnyről tudott egalizálni a kanadai rivális, ám végül csak megkaparintották a hőn áhított, és január 22-e óta vágyott sikert, ami egyben azt is jelenti, hogy a Phoenix Coyotes 2003-04-ben felállított 15 meccses, győzelemmentes sorozata továbbra is franchise-rekord maradt. A vendégeknél Matias Maccelli gólig és két asszisztig jutva vált vezérré, ahogy Karel Vejmelka kapus 34 védése is kellett a győzelemhez.

Washington Capitals - Philadelphia Flyers 5-2

Dylan Strome egy gólt és két gólpasszt jegyezve segítette győzelemre a Washington Capitals csapatát, amely 5 megválaszolatlan gól révén fektette két vállra a Philadelphia Flyerst, méghozzá 5-2 arányban. A Caps első gólját Alex Ovecskin szerezte, ám mégsem ő volt Strome mellett a találkozó hőse, sokkal inkább a Hendrix Lapierre, Tom Wilson, Max Pacioretty hármasfogat, akik közül mindenki két-két assziszttal vétette észre magát az utolsó 7 meccsén 5-1-1-es mérleget prezentáló fővárosiaknál.

Nem mellesleg a Washington ezzel kettővel kevesebb mérkőzést játszva 4 pontra közelítette meg a konferencia 8., még éppen playoffszereplést érő helyén álló, utolsó 7 meccséből 5-öt is elbukó Phillyt.

Anaheim Ducks - New Jersey Devils 4-3

Az Anaheim Ducks kapusa, Lukas Dostal parádézott, és 52 védéssel vezette 4-3-as győzelemre övéit a New Jersey Devils elleni összecsapáson – figyelembe véve, hogy a másik oldalon Nico Daws két harmad alatt 14 lövésből kapott 4 gólt, érzékelhető, hogy a kapuk előtti különbség döntő faktora volt a találkozónak. Ahogy persze Jack Hughes kihagyott büntetője is, 2.1 másodperccel a lefújás előtt – lövésig sem jutott e la rávezetéskor, ami külön fájó pont lehet az egyébként 1+2-vel záró Devils-ásznak. Az Anaheimben Dostal védésein túl a büntetőt kapuelmozdítás miatt összehozó Frank Vatrano dicsérhető 2 góljáért, no meg persze a beköszönő és gólpasszt is adó Max Jones is.

The Devils were awarded a penalty shot with 2 seconds left in the game and Dostal stands tall for the Ducks pic.twitter.com/CZaTr98YPp — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) March 2, 2024

(Fotó: Debora Robinson/NHLI via Getty Images)