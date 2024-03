Szezonbeli harmadik mesterhármasát ütötte, valamint pályafutása 300. pontját szerezte Kirill Kaprizov a Minnesota Wild színeiben a San Jose Sharks ellen 4–3-ra megnyert mérkőzésen. A Wildból Frederick Gaudreau talált még a kapuba, Matt Boldy pedig két gólpasszt adott, a Minnesota pedig annak ellenére is nyerni tudott, hogy a kapuban Filip Gustavsson nem védett különösebben jó hatékonysággal, a három kapott gól mellett 12-szer védett. A Sharks sorozatban a hetedik vereségét szenvedte el, a gólokat Mikael Granlund, Nico Sturm és Anthony Duclair szerezték.

A végeredményből nem úgy tűnik, de a Winnipeg Jets a harmadik harmadot még 2–1-es hátrányban kezdte a Buffalo Sabres otthonában. A vendégek aztán az utolsó játékrészt 4–0-ra nyerték, és összességében nagy különbségű győzelemmel zártak. A kulcspillanat Morgan Barron gólja volt, aki a Buffalo védelmének nagy hibáját kihasználva szerezte meg a vezetést, és a Sabres utána már csak futott az eredmény után. A Jets-nél Josh Morrissey és Vladislav Namestnikov is góllal, gólpasszal zárt, a Sabres góljait JJ Peterka és Eric Robinson szerezte.

Morgan Barron's first goal in 8 games is the eventual game-winner. Unbelievable shot at the end of a long shift.



Winnipeg wins 5-2 over the Buffalo Sabres! pic.twitter.com/8TAmdfK6BL