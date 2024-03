Toronto Maple Leafs–New York Rangers 4–3 (büntetők után)

Tízből kilenc nyert mérkőzésénél tart a Toronto Maple Leafs, amely ezúttal a New York Rangerst verte meg büntetőkkel. Ilya Samsonov a kapuban 32-t védett, nagy szerepe volt abban, hogy csapata végül kibírta a hosszabbítást. William Nylander 10 pontosra nyújtotta a saját szériáját, a győztes gólt pedig a büntetőknél a 29. születésnapját ünneplő Max Domi ütötte be a Rangers kapujába. A New Yorknál Igor Shesterkin 31-szer védett, és a legutóbbi öt mérkőzésből ez volt az első, hogy egynél több gólt szereztek ellene az ellenfelek – vereség is lett a vége.

Tampa Bay Lightning–Montreal Canadiens 4–3 (büntetők után)

Szintén hosszabbításra, majd büntetőkre került sor a Tampa Bay otthonában, ahol a Lightning az első harmadot 2–0-ra elveszítette, mégis visszajött a mérkőzésbe, majd 2–3-ról is egyenlített, hogy aztán a büntetőlövések hatodik sorozatában Victor Hedman eldöntse a találkozó sorsát. Hedman a mérkőzés után úgy nyilatkozott, talán előny, hogy még sosem játszott a Canadiens mostani kapusa ellen, aki így nem tudott készülni belőle. A Canadiens a legutóbbi nyolc mérkőzéséből hetet is elveszített, hiába ütött Brayden Point és Anthony Cirelli ezúttal gólt.

AZ NHL LEGUTÓBBI JÁTÉKNAPJÁNAK VIDEÓS ÖSSZEFOGLALÓJA IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

Nashville Predators–Colorado Avalanche 5–1

A Nyugati konferencia rangadóján a tabella negyedik helyén álló Avalanche nem tudta feltartóztatni a sorozatban a nyolcadik győzelmét arató Nashvillet. A Predatorsnál Cody Glass pályafutása első mesterhármasát ütötte, és a lefújást követően úgy nyilatkozott, hogy talán a csapattársai nála is jobban akarták, hogy elérje ezt a mérföldkövet, a csapat pedig azért ennyire jó, mert mindenki egy irányba tolja a szekeret. Az Avalanche gólját Nathan MacKinnon ütötte.

Congrats on your first career hat trick, Cody Glass!



Hat Trick Challenge presented by @AstraZenecaUS pic.twitter.com/jOz0i2HVwF — NHL (@NHL) March 3, 2024

Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapjának további eredményei:

Carolina Hurricanes–Winnipeg Jets 3–5

Detroit Red Wings–Florida Panthers 0–4

Seattle Kraken–Edmonton Oilers 1–2

St. Louis Blues–Minnesota Wild 3–1

Buffalo Sabres–Vegas Golden Knights 7–2

Philadelphia Flyers–Ottawa Senators 4–2

New York Islanders–Boston Bruins 5–1

Chicago Blackhawks–Columbus Blue Jackets 2–5

Dallas Stars–San Jose Sharks 3–2 (büntetők után)

Calgary Flames–Pittsburg Penguins 4–3

Fotó: Getty Images / Chris Tanouye